MPC Container Ships ASA gibt am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,21 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 103,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,27 Milliarden NOK erzielt wurde.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,330 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,50 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 436,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 5,38 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net