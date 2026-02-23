Ausblick: MPC Container Ships ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MPC Container Ships ASA stellt am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,083 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MPC Container Ships ASA ein EPS von 1,54 NOK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 109,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,43 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,411 USD, gegenüber 6,45 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 474,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,82 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at