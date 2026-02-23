MPC Container Ships ASA Aktie
WKN DE: A2DS30 / ISIN: NO0010791353
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: MPC Container Ships ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MPC Container Ships ASA stellt am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,083 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MPC Container Ships ASA ein EPS von 1,54 NOK je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 109,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,43 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,411 USD, gegenüber 6,45 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 474,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,82 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MPC Container Ships ASA
|
07:01
|Ausblick: MPC Container Ships ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: MPC Container Ships ASA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.11.25
|Ausblick: MPC Container Ships ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.11.25
|Erste Schätzungen: MPC Container Ships ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.08.25
|Ausblick: MPC Container Ships ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MPC Container Ships ASA
Aktien in diesem Artikel
|MPC Container Ships ASA
|1,80
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.