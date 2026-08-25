MPC Container Ships ASA Aktie
WKN DE: A2DS30 / ISIN: NO0010791353
|
25.08.2026 07:01:06
Ausblick: MPC Container Ships ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MPC Container Ships ASA wird am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass MPC Container Ships ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,075 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,85 NOK je Aktie gewesen.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 102,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,42 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,328 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,50 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 429,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,38 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MPC Container Ships ASA
|
25.08.26
|Ausblick: MPC Container Ships ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.08.26
|Erste Schätzungen: MPC Container Ships ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.05.26
|Ausblick: MPC Container Ships ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu MPC Container Ships ASA
Aktien in diesem Artikel
|MPC Container Ships ASA
|2,51
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendieren abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.