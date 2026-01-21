Ausblick: Mphasis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mphasis veröffentlicht am 22.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 24 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 25,10 INR. Dies würde einem Zuwachs von 11,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mphasis 22,58 INR je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 31 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,48 Prozent auf 40,06 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Mphasis noch 35,61 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 38 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 99,43 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 89,87 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 39 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 157,73 Milliarden INR, gegenüber 142,30 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at