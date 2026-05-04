MPLX LP. Partnership Units Aktie
WKN DE: A1J7DR / ISIN: US55336V1008
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: MPLX LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MPLX LP Partnership Units öffnet am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,05 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,10 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll MPLX LP Partnership Units nach den Prognosen von 5 Analysten 3,09 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,94 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,43 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,82 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,10 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MPLX LP. Partnership Units
|
07:01
|Ausblick: MPLX LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: MPLX LP Partnership Units gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: MPLX LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: MPLX LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MPLX LP. Partnership Units
Aktien in diesem Artikel
|MPLX LP. Partnership Units
|56,61
|0,60%