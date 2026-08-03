Ausblick: MPLX LP Partnership Units präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MPLX LP Partnership Units stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,06 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

MPLX LP Partnership Units soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,14 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,29 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,82 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,79 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 11,82 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at