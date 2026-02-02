Ausblick: MPLX LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MPLX LP Partnership Units veröffentlicht am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,89 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MPLX LP Partnership Units für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,18 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,64 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,21 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 12,96 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 11,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at