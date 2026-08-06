Mrs. Bectors Food Specialities Aktie
ISIN: INE495P01020
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mrs Bectors Food Specialities gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Mrs Bectors Food Specialities wird sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,25 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,01 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mrs Bectors Food Specialities in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 5,33 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,73 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,75 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,59 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 23,21 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 20,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mrs. Bectors Food Specialities Limited Registered Shs
|
06.08.26
|Ausblick: Mrs Bectors Food Specialities gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Mrs Bectors Food Specialities legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Mrs. Bectors Food Specialities Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.