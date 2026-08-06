Mrs. Bectors Food Specialities Aktie

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Mrs Bectors Food Specialities gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mrs Bectors Food Specialities wird sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,25 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,01 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mrs Bectors Food Specialities in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 5,33 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,73 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,75 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,59 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 23,21 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 20,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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