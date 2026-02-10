Mrs. Bectors Food Specialities Aktie

ISIN: INE495P01020

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mrs Bectors Food Specialities legt Quartalsergebnis vor

Mrs Bectors Food Specialities wird am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mrs Bectors Food Specialities noch ein Gewinn pro Aktie von 1,13 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,17 Prozent auf 5,42 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,31 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,76 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 20,83 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 18,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Mrs. Bectors Food Specialities Limited Registered Shs 227,00 0,00%

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

