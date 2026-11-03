Ausblick: Mrs Bectors Food Specialities präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mrs Bectors Food Specialities wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,50 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mrs Bectors Food Specialities noch 1,19 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 13,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,26 Milliarden INR gegenüber 5,51 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,83 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,59 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 23,41 Milliarden INR, gegenüber 20,15 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net