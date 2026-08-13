MS&AD Insurance Group Holdings Aktie

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WKN DE: A1CUXV / ISIN: US5534911012

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: MS&AD Insurance Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MS&AD Insurance Group wird am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,466 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 19,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 10,87 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,48 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,76 USD aus. Im Vorjahr waren 2,28 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 45,84 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 47,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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