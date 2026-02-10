MSA Safety Aktie
Ausblick: MSA Safety gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MSA Safety wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,26 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MSA Safety ein EPS von 2,22 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 508,1 Millionen USD gegenüber 499,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,79 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 7,21 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,87 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,81 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
