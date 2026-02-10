MSA Safety Aktie

WKN DE: A1XFCC / ISIN: US5534981064

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: MSA Safety gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MSA Safety wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,26 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MSA Safety ein EPS von 2,22 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 508,1 Millionen USD gegenüber 499,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,79 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 7,21 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,87 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,81 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
