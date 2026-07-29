Ausblick: MSA Safety gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MSA Safety wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,59 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll MSA Safety 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 496,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MSA Safety 474,1 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,89 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,09 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,01 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at