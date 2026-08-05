Ausblick: MSC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MSC wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,360 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,350 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 35,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 40,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,45 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,91 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 145,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 129,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at