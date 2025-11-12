MSC Income Fund Aktie
ISIN: US55374X2080
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: MSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MSC stellt am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,358 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 40,05 Prozent auf 35,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,45 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,41 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 140,1 Millionen USD, gegenüber 150,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MSC Income Fund Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: MSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: MSC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: MSC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25