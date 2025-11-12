Ausblick: MSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MSC stellt am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,358 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 40,05 Prozent auf 35,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,45 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,41 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 140,1 Millionen USD, gegenüber 150,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at