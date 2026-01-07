MSC Aktie
Ausblick: MSC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MSC wird am 07.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,945 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,67 Prozent auf 962,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 928,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,25 USD im Vergleich zu 3,57 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 3,96 Milliarden USD, gegenüber 3,77 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
