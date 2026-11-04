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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: MSC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MSC wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,347 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MSC ein EPS von 0,560 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 42,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 36,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,5 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 1,91 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 143,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 129,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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