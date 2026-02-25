MSC Income Fund Aktie
ISIN: US55374X2080
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: MSC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
MSC wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,357 USD gegenüber 0,510 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 40,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,8 Millionen USD gegenüber 25,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 140,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 150,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MSC Income Fund Inc Registered Shs
|
25.02.26
|Ausblick: MSC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: MSC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: MSC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: MSC stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu MSC Income Fund Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|MSC Income Fund Inc Registered Shs
|12,52
|1,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Blick: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- US-Börsen schließen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street schloss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.