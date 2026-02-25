Ausblick: MSC vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MSC wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,357 USD gegenüber 0,510 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 40,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,8 Millionen USD gegenüber 25,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 140,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 150,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

