Ausblick: MSCI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MSCI lädt am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,59 USD. Dies würde einem Zuwachs von 17,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MSCI 3,90 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MSCI in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 822,4 Millionen USD im Vergleich zu 743,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,23 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 14,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 3,14 Milliarden USD, gegenüber 2,86 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at