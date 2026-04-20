Ausblick: MSCI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MSCI wird am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,44 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,71 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,36 Prozent auf 838,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 745,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 19,44 USD, gegenüber 15,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,13 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at