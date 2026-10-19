Ausblick: MSCI stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MSCI lässt sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MSCI die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 5,02 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll MSCI nach den Prognosen von 13 Analysten 887,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 793,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,67 USD, gegenüber 15,69 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 3,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at