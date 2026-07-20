MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: MSCI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
MSCI präsentiert am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 4,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,92 USD je Aktie erzielt worden.
13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 772,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MSCI für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 869,5 Millionen USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,99 USD, wohingegen im Vorjahr noch 15,69 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,52 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,13 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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