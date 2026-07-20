MSCI Aktie

MSCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.07.2026 07:01:06

Ausblick: MSCI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MSCI präsentiert am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 4,97 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,92 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 772,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MSCI für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 869,5 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,99 USD, wohingegen im Vorjahr noch 15,69 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,52 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MSCI

mehr Nachrichten

Analysen zu MSCI

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MSCI 548,40 0,04% MSCI

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen fester - Nikkei pausiert
Während der heimische Aktienmarkt seitwärts tendieren dürfte, wird bei den deutschen Nachbarn ein minimales Plus erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen