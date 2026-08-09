Ausblick: Msscorps präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Msscorps lädt am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,08 TWD aus. Im letzten Jahr hatte Msscorps einen Verlust von -0,280 TWD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 21,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 664,0 Millionen TWD gegenüber 544,8 Millionen TWD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 5,13 TWD, während im vorherigen Jahr noch -0,710 TWD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,86 Milliarden TWD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,18 Milliarden TWD waren.

Redaktion finanzen.at