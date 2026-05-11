MTAR Technologies Aktie
WKN DE: A2QQ7N / ISIN: INE864I01014
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: MTAR Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
MTAR Technologies wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 16,14 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,46 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MTAR Technologies in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,32 Milliarden INR im Vergleich zu 1,83 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 36,22 INR aus, während im Fiskalvorjahr 17,19 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 8,99 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 6,76 Milliarden INR.
Redaktion finanzen.at
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