Ausblick: MTAR Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MTAR Technologies öffnet am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 8,80 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte MTAR Technologies ein EPS von 5,19 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll MTAR Technologies nach den Prognosen von 2 Analysten 2,77 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 58,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,74 Milliarden INR umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 32,15 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 17,19 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 8,83 Milliarden INR, gegenüber 6,76 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at