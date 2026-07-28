MTAR Technologies Aktie
WKN DE: A2QQ7N / ISIN: INE864I01014
|
28.07.2026 07:01:06
Ausblick: MTAR Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MTAR Technologies gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 17,06 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,52 INR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,61 Milliarden INR – ein Plus von 130,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTAR Technologies 1,57 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 79,88 INR, während im vorherigen Jahr noch 30,57 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,11 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,76 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTAR Technologies Limited Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: MTAR Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: MTAR Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: MTAR Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu MTAR Technologies Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|MTAR Technologies Limited Registered Shs
|5 764,90
|-0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: ATX etwas leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, ist beim deutschen Leitindex ein Plus zu erkennen. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag bergab.