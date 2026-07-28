Ausblick: MTAR Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MTAR Technologies gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 17,06 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,52 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,61 Milliarden INR – ein Plus von 130,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTAR Technologies 1,57 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 79,88 INR, während im vorherigen Jahr noch 30,57 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,11 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,76 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at