Ausblick: MTY Food Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MTY Food Group öffnet am 10.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,12 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MTY Food Group noch ein Gewinn pro Aktie von 2,49 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,07 Prozent auf 292,5 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 304,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,56 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,18 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,13 Milliarden CAD, gegenüber 1,19 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at