MTY Food Group Aktie
WKN: 120504 / ISIN: CA55378N1078
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09.04.2026 07:01:06
Ausblick: MTY Food Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MTY Food Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 28.02.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,810 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 273,1 Millionen CAD – ein Minus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTY Food Group 284,8 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,24 CAD, gegenüber 5,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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