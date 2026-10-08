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WKN: 120504 / ISIN: CA55378N1078

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08.10.2026 07:01:06

Ausblick: MTY Food Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MTY Food Group stellt am 09.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass MTY Food Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,19 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,22 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll MTY Food Group 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 277,4 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 6,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MTY Food Group 297,0 Millionen CAD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,17 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,18 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,09 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 1,19 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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