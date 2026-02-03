Mueller Water Products Aktie

WKN DE: A0J2LX / ISIN: US6247581084

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mueller Water Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mueller Water Products präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,263 USD je Aktie gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 314,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 304,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, gegenüber 1,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

