Ausblick: Mueller Water Products stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mueller Water Products wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,392 USD. Dies würde einem Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mueller Water Products 0,330 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Mueller Water Products im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 391,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,94 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 USD je Aktie, gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,48 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at