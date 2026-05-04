Ausblick: Mueller Water Products verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mueller Water Products lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mueller Water Products im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,372 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,330 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 364,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Mueller Water Products für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 380,8 Millionen USD aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,44 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,48 Milliarden USD, gegenüber 1,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at