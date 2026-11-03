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Mueller Water Products Aktie

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WKN DE: A0J2LX / ISIN: US6247581084

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mueller Water Products vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mueller Water Products wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,376 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,330 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mueller Water Products nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 375,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 380,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,22 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,43 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion Finanzen.net

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