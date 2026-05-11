Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie

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WKN DE: A0YF6G / ISIN: US6261881063

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,321 USD. Dies würde einem Zuwachs von 78,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un 0,180 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 19,10 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,86 Milliarden USD aus.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,18 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 76,79 Milliarden USD, gegenüber 78,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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