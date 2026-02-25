Ausblick: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,168 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 19,51 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 18,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,11 USD, gegenüber 0,930 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 74,32 Milliarden USD im Vergleich zu 74,96 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at