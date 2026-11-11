Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos Aktie

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WKN DE: A0YF6G / ISIN: US6261881063

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,251 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 18,08 Milliarden USD aus – eine Minderung von 13,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Un einen Umsatz von 20,87 Milliarden USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,06 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 71,69 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 78,21 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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