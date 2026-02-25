Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Aktie im Fokus 25.02.2026 10:49:00

Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 7,21 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 7,58 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 16,75 Milliarden EUR - ein Minus von 3,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,36 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 47,51 EUR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 42,78 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 63,70 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 69,30 Milliarden EUR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

