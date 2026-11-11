Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Quartalszahlen im Fokus
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,26 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch 15,48 EUR je Aktie eingenommen.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 16,17 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,86 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 52,33 EUR aus. Im Vorjahr waren 47,15 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 63,43 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 69,30 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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