Ausblick: Mullen Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mullen Group veröffentlicht am 22.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mullen Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,428 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,380 CAD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 614,8 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 9,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mullen Group einen Umsatz von 561,7 Millionen CAD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,32 CAD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2,36 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at