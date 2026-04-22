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WKN DE: A0X8HE / ISIN: CA6252841045

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Mullen Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mullen Group präsentiert am 23.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,199 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,200 CAD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 544,2 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 497,1 Millionen CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,19 CAD, gegenüber 1,03 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 2,28 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,13 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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