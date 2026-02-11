Ausblick: Mullen Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mullen Group lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mullen Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten schätzen, dass Mullen Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,205 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Mullen Group 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 528,6 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mullen Group 499,0 Millionen CAD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 CAD im Vergleich zu 1,28 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 2,13 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,99 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at