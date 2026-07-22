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WKN DE: A0X8HE / ISIN: CA6252841045

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Mullen Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mullen Group äußert sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,330 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,95 Prozent auf 589,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 540,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 CAD, während im vorherigen Jahr noch 1,03 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,32 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,13 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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