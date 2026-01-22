Ausblick: Multi Commodity Exchange of India öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Multi Commodity Exchange of India gibt am 23.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 14,58 INR je Aktie gegenüber 6,28 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Multi Commodity Exchange of India soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,58 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 102,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,66 INR, wohingegen im Vorjahr noch 21,96 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,28 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11,98 Milliarden INR waren.

