Multi Commodity Exchange of India Aktie

Multi Commodity Exchange of India

WKN DE: A1JVG6 / ISIN: INE745G01035

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Multi Commodity Exchange of India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Multi Commodity Exchange of India wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 39,80 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 30,12 INR je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 23,49 Prozent auf 3,84 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 164,98 INR, gegenüber 109,82 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 16,07 Milliarden INR im Vergleich zu 11,98 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Multi Commodity Exchange of India Ltd 9 324,05 -2,13% Multi Commodity Exchange of India Ltd

