Multi Commodity Exchange of India Aktie

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WKN DE: A4203C / ISIN: INE745G01043

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Multi Commodity Exchange of India veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Multi Commodity Exchange of India öffnet am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 18,76 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Multi Commodity Exchange of India 5,31 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Multi Commodity Exchange of India in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 173,77 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 8,77 Milliarden INR im Vergleich zu 3,20 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 49,48 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 21,96 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 22,04 Milliarden INR, gegenüber 11,98 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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