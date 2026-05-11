Ausblick: Multiconsult ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Multiconsult ASA öffnet am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,24 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,76 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,86 NOK je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,61 Milliarden NOK – das würde einem Abschlag von 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,75 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,09 NOK, gegenüber 9,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 6,12 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,63 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at