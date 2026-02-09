Multiconsult ASA Aktie

Multiconsult ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TPZ / ISIN: NO0010734338

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Multiconsult ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Multiconsult ASA wird am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,31 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Multiconsult ASA ein EPS von 3,28 NOK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,56 Milliarden NOK aus – eine Minderung von 9,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Multiconsult ASA einen Umsatz von 1,73 Milliarden NOK eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,13 NOK, gegenüber 15,11 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 5,68 Milliarden NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 6,35 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Multiconsult ASA 14,75 -0,34% Multiconsult ASA

