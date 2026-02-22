MultiPlan a Aktie
WKN DE: A40PJ9 / ISIN: US62548M2098
|
22.02.2026 07:01:06
Ausblick: MultiPlan A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
MultiPlan A gibt am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -2,791 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 67,13 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -8,490 USD je Aktie erzielt worden waren.
MultiPlan A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 232,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -11,073 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -101,920 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 959,9 Millionen USD, gegenüber 930,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MultiPlan Corp Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: MultiPlan A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.02.26
|Erste Schätzungen: MultiPlan A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.11.25
|Ausblick: MultiPlan A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25