Ausblick: MultiPlan A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MultiPlan A gibt am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -2,791 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 67,13 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -8,490 USD je Aktie erzielt worden waren.

MultiPlan A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 232,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -11,073 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -101,920 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 959,9 Millionen USD, gegenüber 930,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at