MultiPlan a Aktie

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WKN DE: A40PJ9 / ISIN: US62548M2098

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: MultiPlan A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MultiPlan A öffnet am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -4,121 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MultiPlan A noch ein Verlust pro Aktie von -3,810 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MultiPlan A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 244,8 Millionen USD im Vergleich zu 241,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -15,927 USD im Vergleich zu -17,300 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 993,4 Millionen USD, gegenüber 965,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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