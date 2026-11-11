MultiSensor AI Holdings Aktie
WKN DE: A41WE5 / ISIN: US4569482072
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: MultiSensor AI legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MultiSensor AI lädt am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass MultiSensor AI für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,230 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll MultiSensor AI mit einem Umsatz von insgesamt 2,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 33,76 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -4,670 USD, gegenüber -12,400 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 8,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 5,6 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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